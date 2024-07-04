الامارات | اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً تنسيقياً مع الأندية المشاركة في المسابقات القارية والخليجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم اتحاد الكرة في مقره بدبي اجتماعاً تنسيقياً مع الأندية الإماراتية التي ستشارك في المسابقات الآسيوية والخليجية في الموسم الرياضي 2024 – 2025.

وتم خلاله التطرق إلى مشاركة العين في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، وبطولتي كأس القارات وكأس العالم للأندية، إلى جانب مشاركة الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة، وشباب الأهلي في الملحق الآسيوي لذات المسابقة، كما سيظهر الشارقة في أبطال آسيا (2)، بالإضافة لمشاركة النصر في النسخة المقبلة من دوري أبطال الخليج للأندية.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة إن: "تم تشكيل فريق عمل متكامل من الإدارات المختصة في اتحاد الكرة، مهمته تقديم المساعدة اللوجيستية والإدارية للأندية، خاصة فيما يتعلق بنظام تسجيل اللاعبين في الفترتين الأولى والثانية، ولوائح المسابقات، بالإضافة لبعض الأمور الأخرى".