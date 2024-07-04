تكنولوجيا: هاتفي Galaxy Z Fold 6 و Flip 6 يأتيان بوضع الترجمة على الشاشة المزدوجة على غرار Pixel Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ركزت سامسونج بشدة على الترجمة في جميع أنحاء مجموعة Galaxy AI الخاصة بها، ويبدو أن الشركة تعمل على خيار ترجمة جديد للاستفادة من كلتا الشاشتين في هاتفيها Galaxy Z Fold 6 و Flip 6 القادمين.

وإذا كان هذا يبدو مألوفًا، فذلك لأن جوجل فعلت ذلك أولاً على Pixel Fold.

فقد قدمت جوجل ميزة ترجمة جديدة تسمى “وضع المترجم الفوري” مع هاتف Pixel Fold العام الماضي والتي تتيح للمستخدمين ترجمة النص والصوت من خلال الشاشة الرئيسية، وإظهار الترجمة على الشاشة الخارجية.

في الواقع، يمكن للمستخدمين إجراء محادثة مناسبة بين الطرفين دون الحاجة إلى تغيير هواتفهم. تعتبر هذه فكرة ذكية، ويبدو أن سامسونج أعجبت بها.

وفي المواد التسويقية المسربة التي نشرها Evan Blass (@evleaks) في رسالة إخبارية مرسلة عبر البريد الإلكتروني، يمكننا أن نرى تحديثًا لوضع “المترجم الفوري” من سامسونج والذي ظهر لأول مرة في سلسلة Galaxy S24.

ويتيح التحديث ظهور المحادثات الثنائية على الشاشتين الداخلية والخارجية لهاتفي Galaxy Z Fold 6 و Flip 6، مع عرض الترجمات للمستخدم الآخر.

تشير المواد والحواشي السفلية من سامسونج إلى أن هذه الميزة تعمل فقط في الوضع المرن (على عكس Pixel، الذي يتطلب فقط فتح الجهاز) وتقول أيضًا على وجه التحديد أنها تعمل فقط في “وضع المحادثة”.

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