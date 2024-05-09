الامارات | «جولة دي بي ورلد» للغولف تُحفّز الجماهير على الاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جولة دي بي ورلد للغولف، أداة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للجماهير خلال التنقل لمشاهدة 12 من بطولات الجولة حول العالم التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» في عام 2024، ضمن مبادرات الجولة لتعزيز دور الجماهير في معالجة أزمة المناخ، وتحفيزهم على تخفيضها، مع تواصل البطولات حول العالم قبل الختام الرئيس الذي سيقام في الإمارات بإقامة بطولتين متتاليتين في أبوظبي ودبي خلال نوفمبر المقبل، وذلك لدعم الجهود العالمية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة المستدامة.

وتقوم الأداة الجديدة بقياس وتعويض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عند السفر والتنقل إلى البطولات الـ12، وسيتلقى حاملو التذاكر تلقائياً رابطاً عبر البريد الإلكتروني، حيث يمكنهم إدخال المعلومات المتعلقة بالسفر للحدث، ثم شراء أرصدة الكربون التي تم التحقق منها لتعويض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المحسوبة.