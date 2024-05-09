أحمد الشيخ: الإسماعيلي لم يفقد الأمل في إسعاد جماهيره

ياسر رشاد - القاهرة - شدد أحمد الشيخ مهاجم الإسماعيلي على أن فريقه لم يفقد الأمل في تحقيق الثلاث نقاط وإسعاد الجماهير التي حرصت على التواجد والمساندة رغم حرارة الأجواء.

وقاد عبد الرحمن مجدي الفريق لحصد الثلاث نقاط بعد تسجيله هدف في شباك الداخلية خلال اللحظات الأخيرة.

واستكمل تصريحاته :"الجميع كان على أعلى درجات الألتزام بتعليمات الجهاز الفني من أجل ضمان استمرار مسيرة الانتصارات وتقدم الفريق بجدول ترتيب البطولة".

وأتم تصريحاته :"أهدى هذا الفوز الغالي لجماهيرنا العظيمة ونعدهم بأننا سنقاتل من أجل إعادة الفريق لوضعه الطبيعي.