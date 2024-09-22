شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: تعودت من صغرى على أن كل مباراة للأهلى تعد بطولة ولم أسمع للانتقادات والان مع تفاصيل الخبر

قال رامى ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إنه تعود منذ صغره أن كل مباراة في النادى الأهلى يخوضونها كأنها بطولة، مؤكداً أن عدم سماعه للانتقادات السر في استعادة مستواه المعهود.

أضاف ربيعة خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "كلام الجمهور فوق رأسى واحترمه وكذلك الإعلام ولكن في النهاية ركزت مع كلام مدربى لأنه هو صاحب القرار الوحيد في مشاركتى بالمباريات".

وتابع: "كل مباراة في الأهلى ببطولة، وتعودت على ذلك من صغرى منذ أن كنت في الناشئين وبالنسبة لى أريد إخراج كل ما لدى وأبذل قصارى جهدى والأهم روح الجماعة بين لاعبى النادى الأهلى".

وتابع: "كل واحد بيحارب على مكانه ومركزه في النادى الأهلى بطريقة شريفة، والقرار للمدير للفنى في النهاية وتعلمت أن كرة القدم مثل الحياة حبة فوق وحبة تحت".

وتأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 للبطولة الأفريقية، في ليلة الاحتفال بتتويجه بدرع الدوري رقم 44 في تاريخه، والذي توج به في الموسم الماضي.