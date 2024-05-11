ترتيب الدوري السعودي بعد سقوط الاتحاد بخماسية أمام الاتفاق

يقدم “كورة 365” ترتيب مسابقة الدوري السعودي والهدافين بعد هزيمة فريق اتحاد جدة على نظيره الأخدود، في الجولة 31 التي أقيمت مساء اليوم.

وخسر فريق الاتحاد أمام نظيره الاتفاق بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

وافتتح سيكو فوفانا أهداف فريق الاتفاق في شباك العميد في الدقيقة الخامسة من تسديدة مدوية.

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وأضاف موسى ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 31 من ركلة جزاء..

وسجل توكو إيكامبي “هاتريك” في الدقائق 35 ثم 39 و55.

ترتيب الدوري السعودي بعد هزيمة الاتحاد

يتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 86 نقطة، والنصر ثانيًا برصيد 77 نقطة، والاتحاد خامسًا برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز السادس من الجدول برصيد 44 نقطة.

الهلال 86 نقطة

النصر 77 نقطة

الاهلي 55 نقطة

التعاون 52 نقطة

الاتحاد 50 نقطة

الاتفاق 44 نقطة

الفيحاء 42 نقطة

الفتح 42 نقطة

الشباب41 نقطة

ضمك 38 نقطة

الخليج 36 نقطة

الوحدة 32 نقطة

الرائد 31 نقطة

الرياض 29 نقطة

الأخدود 28 نقطة

أبها 28 نقطة

الطائي 27 نقطة

الحزم 20 نقطة

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو “النصر”: 33 هدفًا.

2- ألكسندر ميتروفيتش “الهلال”: 24.

3- عبد الرزاق حمد الله “الاتحاد”: 19.

4- فاشيون ساكالا “الفيحاء” 17 هدفًا.

5- أنديرسون تاليسكا “النصر” 16.

6- جورج نكودو “ضمك”، فراس البريكان “الأهلي”: 15.

7- سالم الدوسري، ومالكوم “الهلال”: 13.