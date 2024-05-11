موعد مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على بلدية المحلة، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي للفوز أمام البلدية من أجل الدفعة المعنوية قبل لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي.

وتبدأ المباراة غدا السبت 11 مايو 2024، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد بلدية المحلة.

وتمتلك شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" حقوق بث الدوري المصري في شمال أفريقيا والوطن العربي، وتنقل قناة Ontime sports المباراة على الهواء مباشرة.

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