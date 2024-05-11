شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى صدارة ترتيب دوري nile قبل مواجهة المصري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحافظ نادى بيراميدز على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثانى برصيد 37 نقطة قبل ختام منافسات الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري المصري اليوم السبت بإقامة ثلاثة مباريات تجمع المقاولون العرب مع الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدى مع بيراميدز وبلدية المحلة مع الاهلى.

وتأجلت مباراة الزمالك وانبى في هذه الجولة بسبب ارتباط الفارس الأبيض بذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى المقرر له العاشرة مساء الاحد فى المغرب.



ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

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تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.