الاتحاد الأفريقي يستعرض 5 مميزات لزيزو وعمر جابر قبل مواجهة نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - استعرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عدة مميزات للاعبي الزمالك أحمد سيد "زيزو" وعمر جابر قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف فريق نهضة بركان عند العاشرة من مساء يوم غد الأحد نظيره الزمالك، في ذهاب نهائي الكونفدرالية قبل أن يحل ضيفًا عند الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو.

وأوضح موقع الاتحاد الأفريقي، عبر تقرير نشره مساء أمس الجمعة، أن زيزو يمتاز بشكل كبير في الضربات الثابتة والتسديدات، كما أنه يتميز بسرعة في اللعب، وصلابة وقوة، الأمر الذي يجعله أحد أهم المفاتيح للزمالك في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، توتال إنيرجيز، أمام نهضة بركان.

وذكر التقرير ذاته أن عمر جابر، يمتاز بمهارات كثيرة جعلته أحد اللاعبين المميزين في صفوف نادي الزمالك المصري؛ إذ يمتاز بسرعته الكبيرة فوق أرضية الميدان، ويتفوق في لعبه بعرضياته المميزة، التي كثيرا ما تصنع الفارق في المباريات، كما ذكره موقع "كاف".

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