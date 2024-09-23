شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم عمرو الحلوانى قبل قمة مانشستر سيتى ضد أرسنال.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة مانشستر سيتى وأرسنال بالدورى الإنجليزى الممتاز تكريم عمرو الحلوانى مدير أكاديمية الأهلى لكرة القدم، قبل انطلاق المباراة، حيث تواجد لخوض فترة معايشة الفترة الماضية.

ويعمل عمرو الحلوانى على خوض فترات معايشة مع بعض الأندية الكبرى في أوروبا الفترة المقبلة والحصول على العديد من الرخص التدربية في عالم التدريب والإدارة أيضا.

وخطف فريق مانشستر سيتي تعادلا قاتلا من نظيره فريق أرسنال، بنتيجة 2-2، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب الاتحاد، فى قمة مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

بهذه النتيجة، يتربع مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ثنائي الوصافة ليفربول، وأستون فيلا على الترتيب حيث يملك كل منهما 12 نقطة، فيما يأتي أرسنال رابعا برصيد 11 نقطة.



عمرو الحلوانى (1)