"بديل شلبي ونقاط قوة المنافس".. ماذا قال مدرب الزمالك قبل نهائي الكونفدالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، جاهزية الفريق لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، مشيرا إلى أنه يؤدي بصورة جيدة.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الفريق يستعد للمباراة مثل أي مباراة يخوضها، وعدم خسارة الزمالك لأي مباريات في كأس الكونفدرالية خلال الفترة الأخيرة، دليل على أن الفريق يؤدي بصورة جيدة، ويعطي الفريق دوافع كبيرة".

وأضاف: "جميع اللاعبين الموجودين في الفريق على أتم الجاهزية للقاء، والسيناريو الأفضل للمدير الفني هو وجود جميع اللاعبين في أهم المباريات، ولكن الفريق جاهز وأثق في المجموعة الموجودة، وليس من العدل للاعبين الموجودين الحديث عن اللاعبين الغائبين".

وواصل: "استقريت على بديل مصطفى شلبي في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان، و نستعد جيداً للمباراة الصعبة، وفريق نهضة بركان من الفرق الكبيرة ويلعب بشراسة دفاعية كبيرة، ولديهم لاعبون في وسط الملعب لديهم طريقة في بناء الهجمات، والزمالك يثق في قدراته ولدينا الحلول للتعامل مع فريق نهضة بركان".

واختتم جوميز: "أتينا إلى هنا لتمثيل فريق كبير وأن نبذل قصارى جهدنا وأن نقدم مباراة كبيرة بروح رياضية ولعب نظيف".

ويحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان المغربي، في العاشرة مساء غدً، في إطار منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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