مشجع يقتحم ملعب مباراة الزمالك ونهضة بركان بعلم فلسطين.. شاهد

اقتحم أحد المشجعين مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المشجع ظهر في أرضية ملعب مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي، وهو يمسك بعلم فلسطين نصرة لهم.

وخطفت لقطة المشجع المناصر للقضية الفلسطينية أنظار الجميع في ظل الأحداث الواقعة في غزة من قبل قوات الاحتلال.

https://x.com/zizx100x/status/1789762251261358137?t=tn7rZtEVy8qCNeQBMOAEZQ&s=08

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وحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربي، في إطار منافسات ذهاب دور نهائي الكونفدرالية، مساء الأحد.

وحقق فريق نهضة بركان المغربي الفوز بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الزمالك، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب البلدي بركان.

ويستضيف فريق القلعة البيضاء نظيره نهضة بركان، في إياب دور نهائي الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري.