ماذا يحتاج الزمالك في الإياب أمام نهضة بركان من أجل التتويج بـ الكونفدرالية؟

سقط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أمام نظيره نهضة بركان المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويخوض الزمالك مهمة صعبة أمام نهضة بركان المغربي في القاهرة لحسم لقب كأس الكونفدرالية وسط جماهيره، بعد الخسارة في لقاء الذهاب.

وسجل أصحاب الأرض الهدف الأول في الدقيقة 13، عن طريق إيسوفو دايو، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد خطأ على حسام عبد المجيد.

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وأضاف عادل تهيف، الهدف الثاني لصالح نهضة بركان في شباك الزمالك خلال الدقيقة 32، من ضربة رأسية تغالط عواد وتسكن المرمى.

وفي الشوط الثاني، نجح سيف الجزيري في تسجيل هدف الزمالك خلال الدقيقة 46، من رأسية رائعة.

ويلعب الفارس الأبيض ضد الفريق المغربي، في لقاء الإياب، يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز في إياب نهائي الكونفدرالية، بنتيجة هدف وحيد لحسم اللقب.

ويكفي الزمالك الفوز بأي نتيجة بشرط أن يكون الفارق هدفين مع نهضة بركان، لحسم لقب الكونفدرالية، بينما نتيجة 2-1، سيتم الاحتكام إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات ترجيح.