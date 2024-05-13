هيثم فاروق ينتقد جوميز بعد خسارة الزمالك من نهضة بركان ويهاجم الحكم

انتقد هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، بعد الخسارة من نهضة بركان في الكونفدرالية.

وخسر الزمالك من نهضة بركان بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأحد، ضمن منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال فاروق، في تصريحات عبر الاستوديو التحليلي للمباراة على قناة “بي إن سبورتس”، إن جوميز أخطأ بشكل كبير لأنه لم يدرب لاعبين الزمالك على التمركز الصحيح خلال لعب المنافس للكرات العرضية.

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وأوضح نجم الزمالك السابق، أن سامسون لا يصلح للعب على الطرف وكذلك إبراهيما نداي لم يتمركز بشكل صحيح.

واختتم فاروق:”أتوقف عند حكم الفار التونسي، أين ضميرك من لعبة محمد شحاتة عندما تعرض للضرب من لاعب نهضة بركان كانت تستحق بطاقة حمراء”.

ويلعب الفارس الأبيض ضد الفريق المغربي، في لقاء الإياب، يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.