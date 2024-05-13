3 فرص.. ما يحتاجه الزمالك للتتويج بالكونفدرالية في لقاء "الثأر"

ياسر رشاد - القاهرة - حالة من القلق والتوتر سيطرت على جماهير نادي الزمالك بعد الخسارة التي تلقاها الفريق الأول لكرة القدم مساء أمس الأحد، أمام مضيفه نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية على الملعب البلدي في بركان بنتيجة 2-1.

حيث بات موقف الفريق ليس كما تمنته جماهير القلعة البيضاء، بعد فشل الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، مما صعب موقف الفريق من التتويج بلقب الكونفدرالية وحصد اللقب الثاني من البطولة التي توج بها في 2019.

فبعد الخسارة بنتيجة 1-2 في ملعب بركان، أصبح الزمالك بحاجة لتعويض الهزيمة في لقاء العودة، وهو يمتلك أكثر من فرصة لنزع اللقب من قلب ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري مكتمل.

وسيكون لقاء العودة يوم الأحد، 19 مايو الجاري، بعنوان الثأر، حيث سيدخل الزمالك للثأر من هزيمته في لقاء الإياب، بينما سيأتي نهضة بركان بحثًا عن الثأر من انتزاع اللقب منه بنسخة 2019 في سيناريو مشابه للنسخة الجارية.

فرص الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية

يمتلك فريق الزمالك أكثر من فرصة لقلب النتيجة والتتويج بالكونفدرالية رغم هزيمته بهدفين لهدف في مباراة الذهاب، ونعرض سيناريوهات تتويج الزمالك باللقب كالتالي:

السيناريو الأول: يكفي الزمالك للتويج بالكونفدرالية تحقيق الفوز بهدف دون رد في لقاء الإياب على ملعبه من أجل حسم التتويج.

السيناريو الثاني: الفوز بأي نتيجة بشرط أن يكون الفارق هدفين، حيث وتنص اللوائح على احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل، وهي القاعدة التي تم إلغاؤها في البطولات القارية الأخرى باستثناء قارة أفريقيا، وهو ما يصب في صالح الزمالك.

السيناريو الثالث: تكرار نتيجة الذهاب وفوز الأبيض 2-1 وجر المباراة لأشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، كما شهدته نسخة 2019 التي توج بها، بعدما خسر بهدف نظيف في الذهاب وفاز في الإياب بهدف وحسم اللقب بركلات الترجيح.

ماذا يحتاج نهضة بركان للفوز بالكونفدرالية؟

على الجانب الآخر يمتلك فريق نهضة بركان عدة فرص للفوز بلقب الكونفدرالية والثأر من خسارته على يد الزمالك قبل 5 سنوات بعد حسم لقاء الذهاب لصالحه.

ويكفي نهضة بركان التعادل في لقاء العودة مع الزمالك بأي نتيجة من أجل حصد اللقب، حيث سيحافظ على تقدمه 2-1 في الذهاب.

أما الفرصة الثانية فهي بالتأكيد تكرار الفوز على الزمالك.

بينما يمكن للنهضة أن يتوج أيضا إذا خسر بفارق هدف وحيد، بشرط أن يسجل هدفين أو أكثر في أرض منافسه.

قرار الزمالك في ملف الراحلين

اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني على تأجيل اتخاذ أي قرارات خاصة باللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالى لحين الانتهاء من مباراتى الذهاب والعودة أمام نهضة بركان.

وتضم قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم كلا من محمد عواد ومحمد صبحي حارسا المرمى ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما ومحمود علاء حيث يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لحسم هذا الملف سواء بحسم تجديد التعاقد معهم أو الاستغناء عنهم واتفقت الإدارة على هذا الأمر مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وذلك من أجل أن يتفرغ جوميز لكتابة التقرير الخاص باللاعبين التي تنتهي عقودهم، وتحديد مصير كل لاعب، وحسم اللاعبين الذين لن يحتاجهم.

وعلمت الخليج 365 أن جوميز يرى ضرورة تجديد عقد ثنائي الحراس ومعهم يوسف أوباما وأشرف روقا مع الاستغناء عن محمود علاء الذى خرج من حسابات المدير الفني فى الفترة الأخيرة وتم استبعاده من السفر إلى المغرب لأسباب فنية كما تردد أن اللاعب اتفق مع مسئولى نادى بيراميدز للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

على صعيد آخر ينتظر مجلس الإدارة الحصول على مبلغ ١٦٠ ألف دولار من اللاعب التونسي حمدي النقاز بعد صدور حكم نهائي لصالح القلعة البيضاء ومن المقرر أن يتم استغلال هذا المبلغ فى تسديد بعض مستحقات المغربي خالد بوطيب مضافا إليه المبالغ التي سيحصل عليها النادي من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم من حصيلة الوصول إلى نهائي الكونفيدرالية حيث يحصل الفائز باللقب على ٢ مليون دولار والوصيف على مليون دولار وذلك لإنهاء أزمة إيقاف القيد.