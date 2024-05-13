عرض تركي للتعاقد مع ساديو ماني من النصر السعودي

يحظى السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، باهتمام تركي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي جلاتا سراي التركي، يستهدف التعاقد مع ساديو ماني في الموسم القادم.

وكان ساديو ماني قد انتقل إلى صفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2023، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

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وشارك ساديو ماني صاحب الـ 32 عامًا، في 42 مباراة مع النصر السعودي في جميع المسابقات، وسجل خلالهم 19 هدف، وصنع 11 آخرين.

وارتبط اسم ساديو ماني بالرحيل عن النصر خلال الفترة الماضية بسبب عدم تقديم المأمول منه مع العالمي.

ويستعد العالمي لمواجهة نظيره الهلال، في ديربي الرياض، يوم الجمعة الموافق 17 مايو الجاري، في الجولة 32 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.