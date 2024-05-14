ميدو يكشف مفاجأة بخصوص صراع الاهلي وبيراميدز واتحاد الكرة

كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة بخصوص أزمة الاهلي وبيراميدز واتحاد الكرة المصري، فيما يخص قضية حسين الشحات مع محمد الشيبي.

وأشار ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور، أن هناك أزمة كبيرة في المكتب بين الاهلي وبيراميدز واتحاد الكرة.

وذكر أن بيراميدز في أزمة الشيبي هو المحور والترس الذي يدور حوله كل ما يحدث حاليًا، مؤكدًا أن المشكلة لا أحد يعرف حلها، خاصة أن تنازلات الجانبين ستكون غالية.

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واستكمل: “اتحاد الكرة يحاول حل الأزمة، المنافسة شرسة بين الاهلي وبيراميدز، والتي لا تنحصر في الملعب فقط، وإنما في المكتب أيضًا، وعلى أعلى مستوى”.

وأوضح أن لجوء الشيبي للقضاء المدني لا يوجد فيه أي مشكلة، حتى وإن تم ذكرها في الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن المطالبة بعكس ذلك فهو يهدر الوقت.

واسترسل: ” لا نرغب في حصول الشحات على حكم بالحبس، هو لاعب كرة قدم وأب، ليس معنى أنه لاعب في الاهلي أنه فوق القانون، والشيبي وبيراميدز حصلا على حقهما، ولكن الأمر في نطاق العند، بسبب عقوبة الشحات الهزلية”.

وشدد على أن هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، هو القادر على حل الأزمة في ظل علاقته الجيدة مع ممدوح عيد الرئيس التنفيذي في بيراميدز.