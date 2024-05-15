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أمير هشام: لا توجد مشكلة بين المحترفين وحسام حسن

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أنه لا توجد أي مشاكل بين حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني والمحترفين قبل معسكر يونيو المقبل.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المحترفين سوف يتواجدوا في المعسكر المقبل تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، وغير صحيح ما تردد عن رفضهم الحضور".

وأضاف أمير هشام: "كل المحترفين جاهزين للتواجد في المعسكر المقبل، باستثناء عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، بسبب خضوعه لجراحة في إصبع يده".

واختتم: "مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، سيتجه بعد نهاية الدوري هناك لأداء مناسك العمرة، ومن ثم العودة للانضمام إلى معسكر المنتخب بشكل طبيعي".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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