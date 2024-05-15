النصر والهلال.. منافسة خارج الصندوق  

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدخل مواجهة فريقي النصر والهلال الكرويين، مساء الغد، في الجولة الـ32 لمنافسات دوري روشن السعودي على ملعب الأول بارك، عند الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، خارج صندوق المنافسة على لقب الدوري، بعد أن حسم الهلال اللقب الـ19 لصالحه في الجولة الماضية أمام فريق الحزم، بعد أن فاز بـ(4/1)، نتيجة الفارق الكبير بينه وبين مضيفه النصر الذي بلغ 12 نقطة، وهو الرقم الذي يستحيل فيها أن يكسره النصر في لقاءات الجولات الـ3 المتبقية من عمر الدوري.

و شهدت المنافسة كرا وفرا بين قطبي العاصمة، إلا أن الهلال استطاع أن يكسب كل حظوظه في الدوري، ويبعد النصر عن ملاحقته بارتياح كبير، بعد أن سجل الهلال انطلاقا سريعا وقويا، ودون أي تعثر من الجولة الثامنة، إذ لم يخسر أي لقاء حتى قبيل جولة الغد، بعد أن كسب 28 لقاء، وتعادل في لقاءين أمام ضمك والفيحاء.

كسر هيمنة الهلال

يرغب النصر في ألا يخرج الهلال منتصرا في اللقاء، وأن يفسد عليه فرحة تتويجه بطلا للدوري، وفي محاولة لكسر زهو بطولته الـ68 وتعويض خسارة جولة الدور الأول، والتي انتهت لمصلحة الهلال بثلاثية نظيفة، كما أن النصر يريد ان يحقق فوزا معنويا ورقما تاريخيا يقرب به منافساته مع بطل الدوري صاحب الريادة والسيطرة على نتائج جولاتهما في الـ20 مواجهة الأخيرة.

وكان للنصر أوفر النصيب في كسب الهلال، في بداية الموسم الكروي في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي أقيمت في الطائف الصيف الماضي، بعد أن نجح بالفوز بهدفين لهدف.

وامتدت لقاءات قطبي العاصمة في ديربي الكرة السعودية إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيلتقيان في موعد مبدئي نهاية الشهر الجاري، مما يزيد من أهمية مواجهة الغد في حسابات رقمية عدة، واعتبارات فنية ونفسية، قبل ذلك اللقاء المهم، فالهلال يريد أن يحقق ثلاثية الموسم، والنصر يريد أن يحقق ثنائيتة، وأن يعوض إخفاقه في الدوري، ويرضي جماهيره بكأس المليك.

جنون كروي

لأن للجنون الكروي فنونا، فإن متعة المواجهة لن تنطفئ بتتويج الهلال بطلا للدوري للموسم الحالي، بل إن الفريقين يسيعان إلى تعزيز تاريخهما الكروي بشيء من الأرقام الفردية والجماعية، كأن يسعى الهلال إلى أن يتجاوز النقطة الـ90 في تاريخ الدوري السعودي، كرقم استباقي، وأن يقترب من الهدف الـ100 في الدوري قبل المواجهة المقبلة، في حال عدم تسجيله 5 أهداف في لقاء الغد، وهو أمر في غاية الصعوبة، رغم أن دفاع فريق النصر يعد هو أضعف الخطوط، كما أن قائد الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو يسعى إلى أن ينصب نفسه الهداف التاريخي للدوري السعودي، بعد أن يكسر الرقم المسجل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الل،ه الذي سجل 34 هدفا مع الفرق التي لعب لها.

قبل مواجهة الفريقين