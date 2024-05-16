"بعد طلب رونالدو".. لاعب مانشستر يونايتد يحسم موقفه من الانتقال إلى النصر السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حسم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، موقفه من الانتقال إلى النصر السعودي.

وقال برونو في تصريحات صحفية، مساء أمس عقب فوز فريقه على نيوكاسل: "سأظل هنا طالما أن النادي يريدني، والنادي يرغب في أن أكون جزءًا من المستقبل، وإن لم يرغبوا في بقائي لأي سبب كان سأرحل".

وذكر تقرير عبر صحيفة "ميرور" البريطانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، يريد انضمام مواطنه برونو، إلى صفوف الفريق الأخير.

وعلى الجانب الآخر، يرى واين روني لاعب مانشستر يونايتد السابق، أنه يجب بناء الفريق حول برونو، وقال في تصريحات عبر صحيفة "سكاي سبورتس": "عليك أن تبني الفريق حول برونو فهو مهاري وعليك أن تكافح لإبقائه أما بقية اللاعبين فعلى المدرب أن يتخلص منهم جميعاً، أبق على الشباب وأبق على برونو، الفريق بحاجة لتصفية جماعية وذلك لن يحدث في عام واحد بل في العامين القادمين".

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