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الامارات | انطلاق أسبوع النزال في بطولة "أبوظبي إكستريم" في باريس

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أسبوع النزال في بطولة "أبوظبي إكستريم" في باريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت فعاليات أسبوع النزال للنسخة الرابعة من أبوظبي إكستريم (ADXC 4)، التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس للمرة الأولى. وأقيمت اليوم فعاليات التدريب المفتوحة أمام وسائل الإعلام بمشاركة المقاتلين المشاركين في النزالات الرئيسية، على أن يتم عقد المؤتمر الصحفي الرسمي غداً.
وستقام النزالات ليلة 18 الجاري، بداية من الساعة السادسة مساءً بتوقيت فرنسا، وتقام داخل قفص القتال، بمشاركة نجوم في الجوجيتسو والجرابيلنج من حول العالم، وتتجه الأنظار نحو النزالين الرئيسيين بين الإنجليزي مارك دياكيسيه والفرنسي بينوا سانت دينيس في الجرابيلنج، والنرويجي إسبين ماتيسين والفرنسي ليون لارمان في الجو جيتسو.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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