"حان وقت الاحتفال".. المتحدة للرياضة تنظم احتفالية تسليم درع الدوري للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تنظم الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفى وسيف الوزيري نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة، بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة احتفالية تسليم درع الدوري للنادي الأهلي يوم السبت المقبل عقب مباراة جورماهيا الكيني .

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي و جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال الأفريقي، ثم يعقبها حفل تسليم درع النادي الأهلي .

علقت الصفحة الرسمية للمتحدة للرياضة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي": "بعد أن قدم الأهلي موسمًا استثنائيًا، حان الوقت للاحتفال في احتفالية تسليم درع الدوري بعد مباراة الأهلي وجورماهيا يوم السبت الموافق 21 سبتمبر في ستاد القاهرة الدولي".

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