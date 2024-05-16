"من اسم رئيس إلى أسطورة تونس".. حكاية ملعب مباراة الأهلي والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تتجه أنظار عشاق ومتابعى كرة القدم العربية صوب الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .

ويواجه المارد الأحمر نظيره الترجي يوم السبت المقبل فى تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام مباراة الإياب يوم 25 مايو الجاري على إستاد القاهرة الدولى.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور القادمة تاريخ ملعب رادس قبل النهائي الإفريقي المرتقب:

وبحسب صحيفة " لا براس" التونسية يعتبر ستاد رداس من أشهر الملاعب العربية والإفريقية تأسس عام 2001 بواسطة المهندس الهولندي روب شورمان من أجل إستضافة منافسات بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط .

وسمي الاستاد في البداية باسم "ملعب السابع من نوفمبر" والذي يشير إلى يوم تولى الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الحكم فى عام 1978.

وبعد سنوات طويلة تم تغيير الأسم إلى "الملعب الأولمبي حمادي العقربي" وهو التسمية الحالية للملعب للإشارة إلى حماد العقربي أسطورة المنتخب التونسي ونادي الصفاقسي .

وتصل سعة الملعب إلى 65 ألف ، ويتكون من ثلاثة ملاعب فرعية وقاعتين لعمليات الإحماء، و300 مكتب للتغطيات الإعلامية.

كما يعتبر الملعب الرئيسي لمنتخب تونس الأول لكرة القدم وكذلك النادي الإفريقي والترجي التونسي.