الامارات | ليفربول يرفض إلغاء تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض ليفربول مقترح وولفرهامبتون لمنع استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد الـVAR، في بطولة الدوري الإنجليزي، الموسم المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، "أن إدارة ليفربول تريد استمرار تلك التقنية وتحسينها".

ويأتي ذلك، رغم كون ليفربول أحد ضحايا الأخطاء التحكيمية البارزة التي وقعت فيها تقنية فار خلال الموسم الحالي، حينما تم إلغاء هدف لاعبه الكولومبي لويس دياز في مرمى توتنهام هوتسبير بشكل خاطئ في أكتوبر الماضي، وذلك بعد سوء فهم حدث بين حكم الملعب سيمون هوبر، ودارين إنغلاند، حكم الفيديو المساعد.

كما أبدى نادٍ آخر من الدوري الإنجليزي، دعمه لتقنية فار عندما اتصلت به وكالة "بي أيه ميديا"، لكنه رغب في عدم الكشف عن هويته في هذه المرحلة.

وتأتي التعبيرات المبكرة عن دعم تقنية فار في أعقاب تقديم وولفرهامبتون مقترح أمس الأربعاء، يدعو للتصويت من أجل إلغاء هذا النظام في الاجتماع العام السنوي لرابطة الدوري الإنجليزي.

كما دعت رابطة مشجعي وولفرهامبتون جماهير الأندية الأخرى للضغط على فرقها في محاولة لإلغاء تلك التقنية.

وذكرت رابطة مشجعي وولفرهامبتون على حسابها بموقع "إكس": "لقد سلبت تقنية فار المتعة من اللعبة التي نعرفها جميعا ونحبها بسبب هذه الفائدة البسيطة".

وأضافت الرابطة: "نحن الآن ندعم جميع جماهير أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للعمل معا لضمان تصويت أنديتهم لصالح إلغاء تطبيق تقنية فار وإستعادة لعبتنا".

من جهة أخرى، ذكرت "بي أيه ميديا"، "أنه لن يكون هناك أي نقاش أو تصويت بين أندية البطولة حول تطبيق تقنية فار بدوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل".

من جانبها، أشارت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى أنها "تدعم بشكل كامل الاستخدام المستمر لتقنية فار، لكنها اعترفت في الوقت نفسه بالحاجة لإجراء تحسينات".

وكان توني سكولز، كبير مسؤولي كرة القدم في رابطة الدوري، قد أقر في فبراير الماضي، بأن تجربة تقنية فار داخل الملعب "لم تكن جيدة بما فيه الكفاية".

ومن المقرر أن يختبر الدوري بروتوكولاً تم تطبيقه في كأس العالم للسيدات الصيف الماضي حيث يقوم الحكام بإبلاغ النتيجة النهائية لمراجعة تقنية فار للجماهير في الملعب.