نبيل الحلفاوي يكشف عن توقعاته لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن توقعاته لمباراة الأهلي والترجي التونسي المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها غدا السبت في تمام الساعة العاشرة مساء.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "توقعي مجموع المباراتين لصالح دستة البطولات إن شاء الله.. الأهلي هيلعب في القاهرة بناء على نتيجة رادس".

وأضاف الحلفاوي: "فياريت في رادس يسهلوا مهمتهم في القاهرة".

يلتقي الأهلي والترجي التونسي على استاد حمادي العقربي الأوليمبي بمدينة رادس، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

فاز الأهلي ببطولة دوري إفريقيا 11 مرة في تاريخه، بعد بطولات 1983، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023.