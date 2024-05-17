فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلنت شركة تذكرتي، فتح باب حجز التذاكر لمباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحساب الرسمي لشركة تذكرتي عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "تم فتح باب الحجز لمباراة النادي الأهلي ونادي الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

ومن المقرر حضور 52 ألف مشجع لمباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا على "ستاد القاهرة" الدولي.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الترجي غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بتونس.

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