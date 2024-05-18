قرار صادم من كاف لـ الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

يستعد فريق الزمالك لخوض نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية مساء غد الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضد نهضة بركان المغربي.

وكشف تقارير صحفية أن المسؤولين داخل الكاف قد أبرسلوا خطابًا لـ نادي الزمالك خطابًا يفيد إنه في حال تتويج الفارس الأبيض بـ اللقب سيتم اقتصار تسليم الميداليات على اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني فقط.

وتابع التقرير، أن الزمالك رفض بشكل رسمي ما جاء من كاف، وأن البروتكول هو ضرورة تسليم أعضاء الجهاز الإداري والطبي ميداليات سواء الذهبية أو الفضية، ونفس الأمر بشأن مسؤولي نهضة بركان.