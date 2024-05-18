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علي معلول يغادر مباراة الاهلي والترجي مصابًا بعد 7 دقائق

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علي معلول - الأهلي

علي معلول - الأهلي

غادر التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، مباراة الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مصابًا.

وتعرض علي معلول، للإصابة خلال الدقيقة السابعة من أحداث مباراة الاهلي ضد الترجي، بعد تدخل مع أحد لاعبي الفريق التونسي.

ودفع السويسري مارسيل كولر، باللاعب كريم فؤاد، بديلًا من معلول، حيث سيتم خضوعه لأشعة وفحوصات طبية عقب اللقاء للكشف عن إصابته.

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ويلعب المارد الأحمر ضد الفريق التونسي، اليوم السبت الموافق 18 مايو الجاري، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ودخل الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني.

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – بيرسي تاو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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