متفوقًا على زيدان.. أرقام عمر مرموش مع فرانكفورت في الدوري الألماني

أسدل الستار، اليوم السبت، على منافسات الدوري الألماني هذا الموسم 2023-2024، بتتويج فريق باير ليفركوزن بقيادة مدربه تشابي ألونسو بالبوندسليجا.

وتمكن الدولي المصري عمر مرموش، من تقديم مستوى رائع طوال الموسم مع فريقه آينتراخت فرانكفورت.

وقاد مرموش، فريقه فرانكفورت، فريقه للتعادل أمام نظيره لايبزيج، بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة الـ34 والآخيرة من الدوري الألماني.

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واستطاع الدولي المصري عمر مرموش، التقوم على أفضل مواسم مواطنه محمد “زيدان” في الدوري الألماني، عندما سجل الأخير 14 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة واحدة مع ماينز وفيردر بريمن في موسم 2006-2007.

ماذا قدم عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم في جميع المسابقات؟

لعب: 41 مباراة

سجل: 17 هدف

صنع: 6 أهداف

هداف فريق فرانكفورت في الدوري الألماني، برصيد 12 هدفًا.

هداف فريقه في دوري المؤتمرات، برصيد 4 أهداف.