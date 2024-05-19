نجم الترجي السابق: الشحات الأفضل في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد علي بن حمودة نجم الترجي السابق، أن الأهلي كان متحفظا بشكلا كبيرا ضد الترجي في مباراة اليوم بذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الترجي والأهلي سلبيا دون أهداف، على أن تكون مباراة العودة في ستاد القاهرة الدولي.

أضاف بن حمودة في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "كولر كان يريد الخروج من المباراة بأقل خسائر لذلك دافع بشكل كبير وأوقف جميع عناصر الترجي الخطيرة".

وواصل: "الترجي لم يتعامل مع مباراة اليوم بشكل صحيح لذلك ظل اللقاء في منتصف الملعب، ولكن الترجي يكون دائما في الموعد ويعرف التعامل مع النهائيات، لذلك الأهلي لم يحسم اللقاء بعد".

وأشار: "أرى أن أخطر لاعب في الأهلي هو حسين الشحات، أتابعه منذ أن كان في العين الإماراتي، وأرى أنه لاعب لديه خبث كروي".

وتابع: "في مصر أشجع فريق الأهلي دائما في كل المباريات ماعدا ضد الترجي، وأحب الفريق منذ فترة ولكن أتابعه الآن كثيرا بسبب علي معلول".

واختتم بن حمودة تصريحاته متحدثا عن مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية قائلا: "أحب في الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الجزيري ولكن في نهضة بركان أيضا أحب معين العشباني، وأرى أن فرصة الفريقين متساوية والمباراة ستنتهي بفوز الأبيض 2-1 وركلات الجزاء ستحسم اللقاء".