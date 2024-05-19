تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الجهاز الفني لفريق الأهلي عن اللاعبين الذين سيجلسون على مقاعد البدلاء في بداية مباراتهم أمام نظيرهم الترجي.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الترجي عند العاشرة من مساء اليوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر قد أعلن التشكيل الأساسي الذي جاء كالتالي:

حراسىة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: على معلول ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعه ومحمد هانى

خط الوسط: مروان عطية وامام عاشور وأكرم توفيق وبيرسى تاو وحسين الشحات

خط الهجوم: وسام أبو على



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