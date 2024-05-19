علي معلول يُربك حسابات كولر مُبكراً أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعرض لاعب فريق الأهلي علي معلول لإصابة مُبكرة بعد مرور 8 دقائق من عمر المباراة التي تجمعهم بنظيرهم الترجي التونسي.

المدير الفني للأهلي مارسيل كولر اضطر للدفع باللاعب كريم فؤاد ليحل بدلاً من الظهير الأكثر خبرة الدولي علي معلول.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الترجي مساء اليوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الترجي عند الثامنة مساء يوم السبت الموافق 25 مايو.



اقرأ أيضًا:

"لا يجب أن يضيع هذا الجهد هباءً ".. محمود الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

"بيراميدز متصدر الدوري".. معين الشعباني ينتقد تصريحات مدرب الزمالك