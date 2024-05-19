شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح مدربي منتخبات الشباب والناشئين لمعايشات فى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، مدربي المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين للمشاركة فى المشروع القومي لتطوير المدربين الوطنيين من خلال معايشات فى إنجلترا، وهو المشروع الذي وقعه وزير الرياضة مؤخراً بالاتفاق مع اتحاد الكرة وإحدى الشركات العالمية.

وتلقت إدارة المدربين باتحاد الكرة أوراق المتقدمين للحصول على الرخصة A الأفريقية وذلك بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، تحت إشراف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين وإيهاب الجندى مقرر إدارة المدربين.



ومن المقرر أن تنطلق الدورة التدريبة للرخصة A فى شهر يوليو المقبل.

في سياق متصل، حرص علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، وجمال محمد على مدير إدارة المدربين على مقابلة المدربين المتقدمين للحصول على الرخصة A.

وشهدت الجلسة مراجعة الأوراق والشهادات الخاصة بالمتقدمين من قبل علاء نبيل وجمال محمد علي، حيث شهدت الجلسة تواجد عدد من المدربين على رأسهم أحمد سامي وعبد الحميد حسن وأحمد صالح ويوسف حمدي ورضا شحاتة.



