اتحاد الكرة المصري يُهنىء الزمالك بتتويجه كأس الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بخالص التهاني لنادي الزمالك ومجلس إدارته وجماهيره بمناسبة التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.. متمنيا التوفيق لجميع الأندية المصرية.

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي بعد الفوز عليه بهدف نظيف في مباراة النهائي على ستاد القاهرة.

وفاز حمزه المثلوثي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب أفضل لاعب فى مباراة نهضة بركان التى إنتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف توج بعده بكأس الكونفدرالية للمره الثانيه.

وتألق المثلوثى بشكل لافت للنظر فى جميع مباريات الفريق الأخيره كما كان له دور مؤثر فى تأهل فريق الزمالك لدور المجموعات.

ولعب الزمالك بتشكيل مكون من

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".



خط الهجوم : سيف الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ويوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار" ومهاب ياسر ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.