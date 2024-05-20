شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: الزمالك توج بالكونفدرالية بجدارة وواثق من فوز الأهلى على الترجى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان أحمد السقا التهنئة إلى النادي الأهلي بعد التعادل مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، متمنياً للفريق الفوز في لقاء الإياب والتتويج باللقب يوم السبت القادم، مؤكدا ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على الفوز وحصد اللقب.
وقال السقا، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: أتقدم بالتهنئة إلى جماهير نادي الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية، وخاصة الجماهير واللاعبين.. الجميع قدموا مباراة كبيرة واستحقوا اللقب عن جدارة.
وأضاف: عمر جابر لاعب مقاتل، واللاعبون شرفوا مصر وحصدوا بطولة غالية.
وتابع: لعبت لنادي الأهلي ثم انتقلت للزمالك وتنقلت بين العديد من الأندية ولعبت لمنتخب مصر تحت 19 سنة، ووالدي كان زملكاوي جدا وكنت ألعب مهاجما.. اعتزلت بسبب التحام قوي من حارس مرمى تسبب في إصابة كبيرة أبعدتني عن الملاعب، وقد عشت عمري كله بالقلعة البيضاء، وكنت جيل معتمد جمال ومحمد صبري.
وقال: أتمنى أن يكون الأهلي والزمالك طرفي بطولة السوبر الأفريقي وأن يكون ذلك في مصلحة المنتخب الوطني.
وتوج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نهضة بركان بعد الفوز عليه بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية، ليحقق البطولة مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرًا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزًا هدف التقدم للفريق الأبيض.
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