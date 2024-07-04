هل يغيب بيلينجهام عن مواجهة سويسرا ؟

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه منتخب إنجلترا نظيره سويسرا في ربع نهائي يورو 2024، يوم السبت 6 يوليو، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن فتحه تحقيقًا فيما يخص اتهام جود بيلينجهام بالقيام بحركة غير أخلاقية تجاه مقاعد بدلاء منتخب سلوفاكيا، بعد هدفه الذي سجله في مرماهم خلال مباراة منتخب بلاده إنجلترا.

وسجل بيلينجهام هدفًا قبل نهاية الوقت الأصلي أمام سلوفاكيا بضربة مقصية رائعة، ليتجه بالمباراة للأشواط الإضافية، حين حسم المنتخب الإنجليزي المباراة لصالحه بهدف هاري كين.

هل يتم إيقاف جود بيلينجهام قبل مواجهة سويسرا ؟

ونجحت بعض التقارير الصحفية في الكشف عن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بشأن الحركة غير الأخلاقية التي قام بها الإنجليزي جود بيلينجهام عقب تسجيله هدفًا لصالح بلاده ضد سلوفاكيا في كأس أمم أوروبا “يورو 2024″ بألمانيا.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن بيلينجهام متوسط ميدان ريال مدريد، سيفلت من تطبيق عقوبة الإيقاف ضده من “يويفا” بعد قيامه بحركة بذيئة عقب تسجيله الهدف ضد سلوفاكيا.

وأوضح التقرير أن “يويفا” قرر عدم معاقبة بيلينجهام بالإيقاف، بعد بيانه عبر حسابه على موقع “إكس” حين أكد بأن تلك الحركة لم تُكن موجهة للفريق السلوفاكي، معبرًا عن احترامه للطريقة التي لعب بها الخصم.

وذكرت الصحيفة أن بيلينجهام لن يتم حظره من المشاركة في المباريات، إنما سيتم فرض غرامة ضده من 5 أرقام (100 ألف يورو أو أكثر)، حيث أن الاتحاد السلوفاكي لم يوجه اتهامًا ضد اللاعب.

وأوضح التقرير أن هناك حالات مماثلة لحالة بيلينجهام لم يتم توقيع عقوبة الإيقاف فيها، مثل الحارس إيميليانو مارتينيز مع منتخب الأرجنتين عقب تتويجهم بكأس العالم 2022، لكن ذلك الأمر لن ينطبق على مريح ديميرال مدافع منتخب تركيا بعد إشارته السياسية.

وبالرغم من ذلك، فإن بيلينجهام مهدد بالغياب عن منتخب إنجلترا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا حال التأهل على حساب سويسرا، بسبب حصوله على بطاقة صفراء، ففي حال حصوله على أخرى في دور ربع النهائي، سيغيب عن المباراة التالية بالبطولة.