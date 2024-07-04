كولر يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لحسم مصير المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن إعطاء مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي الضوء الأخضر لإدارة النادي في حرية حسم أي عرض يصل لأي محترف بصفوف الفريق.

وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف أن كولر لم يبدي تمسكه بأي لاعب أو رفض رحيله باستثناء علي معلول والذي يحظى بدعم إدارة النادي .

وأكمل شبانة بأن كولر أبلغ الإدارة بأن بقاء أي لاعب محترف أو رحيله هو قرارهم بشرط توفير بديل أجنبي أفضل من المتاحين حاليا.

وأتم شبانة بأن كولر فتح الباب أيضا لرحيل أحمد القندوسي لاعب الفريق والمعار لسيراميكا كليوباترا والمتألق مهم هذا الموسم.

ويخوض طلائع الجيش مواجهة اليوم بتشكيل يضم: محمد شعبان، محمد سمير، محمد دياب، عمرو طارق، على حمدى، جودين شاكا، إسلام محارب، حميد ماو، يسرى وحيد، أحمد متعب، موسى دياوارا.