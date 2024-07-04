بأكثر من 200 صاروخ.. حزب الله يقصف مقار الاحتلال في الجليل والجولان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله، اليوم الخميس، استهداف مقار عسكرية إسرائيلية عبر الحدود بأكثر من 200 صاروخ، وذلك في إطار الرد على مقتل أحد قيادييه بغارة إسرائيلية، أمس، في جنوب لبنان.

وقال الحزب، في بيان، إنه في إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور، قصف عناصره بأكثر من 200 صاروخ من مختلف الأنواع، خمسة مقار عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري وفي شمال إسرائيل. وقد دوت على امتداد الحدود اللبنانية الإسرائيلية وصولاً إلى الجولان، صافرات الإنذار بهجمات صاروخية وجوية بحسب الجيش الإسرائيلي.

وأكد الجيش الإسرائيلي، الخميس، انطلاق صافرات الإنذار من هجمات صاروخية وجوية على امتداد الحدود الشمالية مع لبنان وفي مرتفعات الجولان.

وانطلقت صافرات الإنذار 17 مرة على امتداد نحو 90 دقيقة في مناطق متفرقة على طول الحدود مع لبنان من نهاريا غرباً حتى الجولان المحتل شرقاً، وفقاً للجيش الإسرائيلي.

تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

وقصفت مسيّرة إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بـ3 صواريخ بلدة حولا في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أغارت مسيّرة معادية بـ3 صواريخ على حي المعاقب فوق الملعب في بلدة حولا.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.