الامارات | وداع أسطوري لكلوب في ليفربول وعناق خاص لمحمد صلاح (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي وداع أسطوري للمدرب الألماني يورغن كلوب، في أخر مباراة للمدرب بعد 9 سنوات قضاها المدرب مع الفريق حيث ودع المدرب فريقه ليفربول وجماهيره واللاعبين بصورة مؤثرة، بعدما قاده في المباراة الأخيرة له بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

ونجح ليفربول في الفوز بهدفين دون مقابل في ختام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكانت هذه المباراة الأخيرة لكلوب مع ليفربول حيث يغادر منصبه كمدير فني للفريق بعد 9 سنوات قضاها مدربًا للفريق، ونشر ليفربول مقطع فيديو لكلوب وهو في ملعب "آنفيلد" ويقوم بمصافحة الطاقم الفني واللاعبين.

وظهر كلوب وهو يصافح اللاعبين ومن بينهم كوانساه، ثم محمد صلاح الذي قام باحتضانه بصورة مطولة وتحدثا لبضع ثوانٍ، ثم توجه كلوب لاحتضان حارس المرمى أليسون بيكر وقائد الفريق فيرجيل فان دايك.

ونجح المدرب خلال مسيرته كمدير فني لليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية (مرتين)، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الدرع الخيرية.