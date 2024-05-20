الامارات | عادل خالد ينتزع برونزية «دولية باكستان» للشراع الحديث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز نجم المنتخب الوطني للشراع الحديث، المونديالي عادل خالد، برونزية منافسات «الكا 7» في النسخة الرابعة من بطولة باكستان الدولية، التي أسدل الستار عنها مساء أول من أمس، بمشاركة نخبة من أبطال العالم.

وأنهى البطل الإماراتي المراحل الـ10 بالمركز الثالث، خلف كل من الباكستاني موزاميل حسان الذي حل بالمركز الثاني وتوّج بالميدالية الفضية، فيما ذهب المركز الأول والميدالية الذهبية للماليزي خير النظام محمد أفندي.

وقال عادل خالد لـ«الإمارات اليوم»: «إن المشاركة في بطولة باكستان الدولية تأتي في إطار الحرص على التواجد في البطولات العالمية الكبرى، ومواصلة الاحتكاك بكوكبة من نجوم رياضة الشراع على المستوى الدولي، بما يخدم الحفاظ على مستويات عالية من التنافسية استعداداً للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً بطولات العالم».

وأوضح: «شهدت البطولة وجود أفضل رياضي الشراع الحديث على مستوى القارة، وكانت المستويات قوية ومتقاربة قبل أن أتمكن في نهاية المطاف من صعود منصات التتويج وحصد الميدالية البرونزية، في خير إعداد للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها العودة إلى بطولات العالم التي حققت فيها على مدار العامين الماضيين أربع ميداليات، كان آخرها برونزية (مونديال أستراليا) في منافسات (الكا 6) فبراير الماضي».

واختتم: «لم يكن لهذا الإنجاز العالمي أن يتحقق دون وجود الداعمين لي في هذه البطولة الدولية، إضافة إلى توجيهات ودعم الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية، وتوفيرهم كل متطلبات النجاح والتواجد والمشاركة في كبرى الاستحقاقات العالمية، بطموح إهداء رياضة الإمارات المزيد من الإنجازات، خصوصاً في رياضة الشراع الحديث».

شهدت البطولة التي نُظمت بمدينة كراجي، مشاركة 30 لاعباً في فئة «الكا 7» مثلوا 10 دول، هي: باكستان، تايلاند، سنغافورة، الصين، كازخستان، ماليزيا، سريلانكا، هونغ كونغ، إندونيسيا، إضافة إلى عادل خالد ومحمد العويس اللذين مثلا الإمارات.