3 تغييرات في تشكيل الاهلي لمباراة الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن إجراء السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي عدة تغييرات في تشكيل الفريق لمباراة الترجي القادمة بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “كولر بنسبة كبيرة سيجري تغييرًا في مركز وسط الملعب والجناح خلال مباراة الترجي القادمة، مشيرًا إلى أن أفشة لديه فرصة كبيرة للمشاركة في المباراة أساسيًا”.

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وأضاف: “رضا سليم وأحمد عبد القادر لديهم فرصًا كبيرة في التواجد كأساسيين خلال مباراة الترجي القادمة بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا”.

واختتم: “كريم فؤاد قد يستمر في مركز المدافع الأيسر بعد تأكد غياب علي معلول عن مباراة الترجي القادمة”.

وكان المارد الأحمر قد تعادل سلبيًا مع الترجي التونسي من دون أهداف، ضمن مباريات الذهاب لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية، ويسعى للفوز بمباراة الإياب من أجل حسم لقب البطولة.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.