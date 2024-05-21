"إيقاف لاعب وعضو مجلس".. شوبير يكشف عقوبات قاسية على الزمالك بعد أحداث الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عقوبات قاسية منتظرة، على نادي الزمالك، بعد أحداث نهائي الكونفدرالية الأفريقية، التي شهدت سوء تنظيم.

ونجح الزمالك في التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، بعد الخسارة في المغرب بهدفين مقابل هدف، والفوز في القاهرة بهدف نظيف.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "امبارح جالي خطاب باللغة الإنجليزية، من أحد المسئولين في الكاف، وكان خطاب شديد أوي وتم التأكيد فيه على تحويل نادي الزمالك للجنة التأديب، لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاه نادي الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه".

أضاف: "طبعا أنا لو اتكلمت هيقولوا عاوز يبوظ الفرحة، رغم أني امبارح كل الحلقة كانت أفراح وإشادة، ولكن لما ييجي بيان زي ده من كاف لازم يبقى فيه وقفة ووقفة شديدة كمان".

أكمل: "وارد جدا جدا جدا أن يكون هناك إيقاف للاعب في الزمالك، وأيضا أحد أعضاء مجلس الإدارة، ضمن العقوبات، بسبب ما حدث، لأن كان فيه اجتماع تنظيمي مسبق، لترتيب أمور المباراة، وهو ما لم يحدث".

وأوضح: "وهناك مشهد كان اختفى من ملاعبنا، وهو خطف الكأس، وده ظهر حتى مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي، وتكرر مع حسين لبيب رئيس النادي، وأنا بقول ليه ده يحصل؟ ليه الشكل ده، ومين اللي نزل الجمهور الملعب".

وتابع: "أنا ملقتش صورة للاعبي الزمالك بالكأس في الملعب، ده شيكابالا معرفش يرفع الكأس بسبب بكاء ابنه وفرعه من الزحمة، ده كان فيه حوالي 20 واحد حول اللاعبين وقت استلام الكأس ومحدش يعرف مين دول".

وأتم تصريحاته: "هناك غرامة مالية قاسية على الزمالك، ولدي معلومة أتمنى أن لا تكون صحيحة، بإيقاف لاعب من الزمالك وأيضا عضو من مجلس الإدارة".

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