موقف ثلاثي الاهلي من مباراة الترجي القادمة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الاهلي والترجي التونسي بالتعادل السلبي بين الفريقين من دون أهداف في المباراة التي لعبت السبت الماضي بتونس.

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وكان الثلاثي أحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر وعمرو السولية قد غابوا عن المشاركة في مباراة الترجي الماضية بسبب الإصابة.

وأعلن الجهاز الطبي للفريق الأحمر بقيادة أحمد جاب الله جاهزية الثلاثي لخوض مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الاهلي للفوز في مباراة الإياب بأي نتيجة من أجل حسم لقب البطولة رسميًا، خاصة بعد التعادل في الذهاب.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة.

وكانت آخر بطولة توج بها النادي الاهلي في دوري أبطال إفريقيا العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.