انفراجة في أزمة الاهلي ومنتخب مصر بسبب لاعبيه الدولين وقضية الشيبي ضد الشحات

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، اجتماعًا مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وخالد مرتجي، أمين صندوق الاهلي، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، وذلك لحل أزمة الأحمر مع منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر لخوض معسكره يوم 28 من شهر مايو الجاري، استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات كأس العالم 2026 والمقرر لهما 6 و10 يونيو المقبل على الترتيب.

وأفادت تقارير، أن الاجتماع الذي تم عقده مساء اليوم الأربعاء جاء بسبب حسم بعض الملفات أبرزها موعد انضمام لاعبي الاهلي لمعسكر منتخب مصر.

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وطالب مسؤولو الجبلاية ورابطة الأندية خلال الاجتماع تواجد لاعبي الأحمر الدوليين في معسكر الفراعنة يوم 28 مايو.

وأشارت التقارير إلى أنه سيتم منح راحة سلبية للاعبين الذين سيشاركون في نهائي إفريقيا أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل، لمدة يوم.

وأوضحت، تم التأكيد خلال الاجتماع الرباعي على تأجيل مباراة الاهلي في بطولة كأس مصر المُقرر لها يوم 29 مايو أمام الألومنيوم.

وأفادت، طالب خالد مرتجي وزير الرياضة بضرورة وجود حل من جانب الجبلاية لإنهاء أزمة حسين الشحات لاعب الاهلي مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

واختتمت التقارير: “الوزير أنهى الجلسة بوجود حلول لكافة الأطراف، حيث سيتم السعي لحل أزمة الشيبي والشحات وكذلك انضمام لاعبي الأهلي لمعسكر المنتخب.