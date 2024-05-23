الانضباط تعاقب مدرب الاتحاد السعودي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بمعاقبة مارسيلو جالاردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، تغريم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب ‎الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مبلغ 30 ألف ريال.

يأتي ذلك بسبب غياب جالاردو عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة ‎الاتحاد أمام الخليج ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

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وكان الاتحاد قد تعادل إيجابيًا بهدف أمام نظيره الخليج، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد العميد لمواجهة نظيره ضمك، في إطار منافسات الجولة 33 من دوري روشن، غدًا الجمعة الموافق 24 مايو الجاري.

ويحتل اتحاد جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة.

جدير بالذكر أن جالاردو أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الاتحاد السعودي بسبب تراجع مستوى الفريق، وسوء النتائج.