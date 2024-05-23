أتالانتا بطلًا لـ الدوري الأوروبي لأول مرة في التاريخ بعد الفوز على ليفركوزن

توّج نادي أتالانتا الإيطالي، لأول مرة في تاريخه ببطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز على باير ليفركوزن الألماني، في المباراة النهائية.

وحقق نادي أتالانتا، فوزًا كبيرًا على نظيره ليفركوزن، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أفيفا” بمدينة دبلن الأيرلندية.

وسجل النيجيري أديمولا لوكمان، ثلاثية فريقه أتالانتا أمام باير ليفركوزن في الدقيقة 12 و26، 75.

وكان هذا أول نهائي أوروبي لنادي أتالانتا، حيث كانت أفضل نتائجه في المسابقات الأوروبية الوصول لنصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم (1987- 1988).

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لوكمان يحقق رقمًا مميزًا في نهائي الدوري الأوروبي

وبحسب ما ذكرته شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن أديمولا لوكمان هو ثالث لاعب نيجيري يسجل في نهائي مسابقة كبرى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد أليكس إيوبي (الدوري الأوروبي 2019) وجو أريبو (الدوري الأوروبي 2022).

وأضافت الشبكة، أن أديمولا لوكمان أصبح الآن أول لاعب أفريقي يسجل ثلاثة أهداف “هاتريك”، في نهائي إحدى مسابقات الاتحاد الأوروبي الكبرى.

وتابعت: “أديمولا لوكمان هو سادس هاتريك يتم تسجيله في نهائي مسابقة كبرى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والأول منذ يوب هاينكس لبوروسيا مونشنغلادباخ في كأس الاتحاد الأوروبي 1975”.