"سيصبح الأول والأكبر".. أرقام قياسية ينتظر رونالدو تحقيقها في بطولة أمم أوروبا 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب البرتغال بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز، القائمة النهائية المشاركة في يورو 2024.

وشهدت القائمة تواجد النجم البرتغالي ولاعب فريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

ويطمح كريستيانو رونالدو، إلى تحقيق بعد الأرقام القياسية خلال بطولة أمم أوروبا المقبلة، المقرر إقامتها في ألمانيا في يونيو المقبل.

ويعد رونالدو أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في البطولة، بواقع 25 مباراة، وهو رقم قابل للزيادة بعد تأكد مشاركته في النسخة المقبلة من البطولة.

ويعتبر كريستيانو رونالدو، هو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 14 هدفاً.

وحال تمكن كريستيانو رونالدو، من تسجيل هدف أو أكثر سيصبح أول لاعب في تاريخ البطولة، يسجل في 6 نسخ متتالية.

وإذا تمكن رونالدو من تسجيل هدف في البطولة، سيصبح أول أكبر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ البطولة، متخطياً إيفيكا فاستيك لاعب منتخب النمسا، الذي سجل في أمم أوروبا 2008، بعمر 38 عاماً 257 يوماً.

ومشاركة كريستيانو في البطولة، تعني أنه سيصبح أكبر اللاعبين سناً مشاركة في البطولة، متخطياً الألماني لوثار ماتيوس الذي شارك في البطولة عام 200 بعمر يصل إلى 39 عاماً و91 يوماً، فيما يبلغ رونالدو حالياً 39 عاماً و105 يوم.

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