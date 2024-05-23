الامارات | نقطة تفصل الوصل عن «درع الدوري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبت الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، أن تفصل في الصراع الدائر على درع الدوري، بين الوصل المتصدر بـ58 نقطة، ووصيفه شباب الأهلي بـ52 نقطة، وذلك بعد أن حقق «الفرسان» فوزاً مثيراً على بني ياس في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بأقدام مدافع «السماوي»، حسن المحرمي، ليستمر فارق الست النقاط بينهما.

وستتجه الأنظار إلى المباراة الفاصلة، الأحد المقبل، التي يستقبل فيها الوصل شباب الأهلي. ويمتلك «الإمبراطور» مصيره بيده ليتوج بطلاً، إذ سيحتاج إلى نقطة واحدة من القمة المرتقبة، بينما يواجه شباب الأهلي سيناريوهات معقدة.

ويدخل الوصل لقاء الجولة 25، بفرص عدة، إذ يحتاج للفوز أو التعادل ليُتوج رسمياً، دون النظر إلى نتائج مباراتيه المقبلتين أمام النصر والعين، وكذلك لنتائج شباب الأهلي.

وفي المقابل، شباب الأهلي مطالب بالفوز بفارق هدفين على الوصل، لتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط وحسم أفضلية المواجهات المباشرة معه، حيث فاز الوصل ذهاباً 2-1. وعلى شباب الأهلي أن ينتظر بعد ذلك تعثر الوصل في آخر مباراتين، مع ضرورة فوز شباب الأهلي في اللقاءين الأخيرين له بعد مباراة الوصل، أمام فريق حتا، في الجولة 26، ولقاء مؤجل أمام الفريق نفسه من الجولة 13.

وفي حال نجح شباب الأهلي في التساوي مع الوصل في النقاط - وهو أمر بالغ الصعوبة - فإنه بحسب المادة 15 من لوائح رابطة المحترفين، يتم اللجوء أولاً إلى عدد النقاط المسجلة بينهما، ثم أعلى فارق من الأهداف خلال مبارياتهما، والنادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف بينهما، ثم أعلى فارق من الأهداف خلال كل مباريات المسابقة، وبعدها أكبر عدد من الأهداف خلال كل المباريات، ثم النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في جميع مباريات الدوري، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط من الفريق المعني، إذ يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث للحمراء.

. الوصل يستقبل شباب الأهلي في قمة فاصلة للموسم الأحد المقبل.