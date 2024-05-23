الامارات | جورجيا تعتلي صدارة مونديال أبوظبي للجودو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج اللاعب الجورجي تاتو جريجالاشفيلي بطلاً للعالم، وحصد الميدالية الذهبية للمرة الثالثة في مسيرته، وذلك بعد تفوقه في وزن تحت 81 كلغ، خلال منافسات أمس من بطولة العالم للجودو «أبوظبي 2024»، والتي تقام في «مبادلة أرينا». ونال الفضية الروسي تيمور أربوزوف، وحصل على البرونزية الكوري جون وان لي، والطاجيكي سوم محمدوف.

وقادت ذهبية جريجالاشفيلي جورجيا إلى صدارة البطولة، على حساب اليابان، بعدما أصبحت تمتلك ذهبيتين، وميدالية برونزية، مقابل ذهبية وفضيتين وبرونزيتين لليابان. وتختتم اليوم منافسات الفردي بإقامة نزالات «العمالقة»، حيث يظهر أفضل المصنفين في العالم، بينهم الطاجيكي تيمور راحيموف. وتقام النزالات لفئة الرجال في وزني تحت وفوق 100 كلغ، والسيدات لوزن فوق 78 كلغ. ويدخل تحدي وزن تحت 100 كلغ، لاعب المنتخب ظافر كوسوفو، بينما يشارك عمر معروف في وزن فوق 100 كلغ.

واحتضنت أبوظبي، ليلة أول من أمس، الحفل السنوي لأسرة رياضة الجودو، بحضور ومشاركة أهم المسؤولين وصناع القرار في هذه الرياضة الأولمبية، والأبطال المشاركين من مختلف الدول.

وقام محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم، ورئيس اتحاد الإمارات للجودو، بمنح درع تذكاري للاتحاد، إلى ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، بمناسبة مرور 25 عاماً «اليوبيل الفضي» على إشهار اتحاد الإمارات، فيما قام فايزر بتسليم الدرعي درعاً بتصميم خاص من أسرة الجودو العالمية إلى أبوظبي، على نجاح احتضانها بطولة العالم.