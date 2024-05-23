شبانة: الأهلي دائم التتويج بالألقاب بسبب الاستقرار الفني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي دائم الفوز بالبطولات بسبب حالة الاستقرار الفني، وهو ما يمنح الجميع حالة ثقة كبيرة في قدرته على تحقيق لقب دروي أبطال إفريقيا أمام الترجي، مشيرًا إلى أن مستوى لاعبيه الفني في حالة استقرار أيضا.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على قناة etc: "محمد هاني كان في الشوط الثاني خلال لقاء الترجي مع الأهلي مميز دفاعيا، وأي لاعب حتى لو تراجع في المستوى مثل بيرسي تاو ينهض سريعا".

وأضاف: "لاعبي الأهلي لديهم حالة تركيز وإحساس بالمسئولية، ودائمًا يجب أن يدركوا جيدًا أنهم هم الفريق البطل، ولا يتخيل أحد أن يخسر الفريق الأحمر اللقب".